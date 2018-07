Nach dem Gespräch der Unions- und SPD-Spitzen beim Bundespräsidenten wollen sich die Sozialdemokraten Bedenkzeit nehmen, was mögliche Sondierungen angeht. "Keiner darf erwarten, dass das schnell geht", sagte der geschäftsführende Außenminister Sigmar Gabriel im ZDF. Die Union forderte er auf, jetzt zu zeigen, "was sie denn will". Auch SPD-Vize Olaf Scholz sagte, seine Partei werde sich Zeit lassen. Deutschland habe eine geschäftsführende Regierung. "Die Frage, was zu tun ist, kann deshalb auch sehr sorgfältig hin und her gewogen werden", sagte Hamburgs Erster Bürgermeister in der ZDF-Sendung "maybrit illner".