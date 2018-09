Gabriel auf einer Regionalkonferenz der SPD in Goslar. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat an seine Partei appelliert, den Juso-Vorsitzenden und GroKo-Gegner Kevin Kühnert stärker einzubinden. In der Sache sei er anderer Meinung, sagte Gabriel dem "Spiegel". Aber ihn beeindrucke das Engagement der Jungsozialisten um Kühnert.



"Da kämpfen tolle junge Leute. Was will eine Partei mehr?" Wenn es die SPD schaffe, eine gute Regierung zu bilden und gleichzeitig diese junge Generation zu halten, sei ihm um die Zukunft der SPD nicht bange, so Gabriel.