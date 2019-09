"Es soll auf jeden Fall eine Einigung auf eine CO2-Bepreisung geben, die in mehreren Schritten erfolgt", sagt Banerjee. Auch bei den Kosten soll es eine Einigung geben, die höher liege, als was man bisher gehört habe.



Vorgesehen ist, dass künftig nachgesteuert wird, wenn Deutschland beim CO2-Sparen weiterhin nicht schnell genug vorankommt, um das Klimaziel für das Jahr 2030 zu schaffen. Dies soll ein unabhängiges Gremium prüfen. "Die SPD wird sicherlich für sich reklamieren, dass sie es geschafft hat, einen Kontrollmechanismus in das Papier zu verhandeln. Das hat sie immer gefordert", sagt Banerjee.