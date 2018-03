Mitarbeiter einer Erdbaufirma bündelt Glasfaser-Leerrohre Quelle: dpa

Es klang so gut. Highspeedinternet überall in Deutschland. "2018 soll jeder Deutsche Zugang zum schnellen Internet haben", verspricht Angela Merkel am 29. Januar 2014. Es ist ihre Regierungserklärung. Der Start in die zweite Große Koalition. Merkels Versprechen: Breitband bis in den letzten Winkel in Deutschland mit Übertragungsraten von 50 MBit pro Sekunde. Dieses Ziel schreiben Union und SPD in ihren Koalitionsvertrag. Umsetzen soll es CSU-Mann Alexander Dobrindt, Minister für digitale Infrastruktur.