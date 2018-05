Eltern mit Kind (Archivbild) Quelle: dpa

"25 Euro mehr pro Kind im Monat, das bringt uns schon was", sagt Safiye Özdemir, Zahnarzthelferin und Mutter von Zwillingen, sichtlich erfreut. Sie rechnet vor, dass die 25 Euro mehr Kindergeld, die es künftig in Deutschland geben soll, in etwa die Hälfte des Zuschusses abdecken, den sie jeden Monat für das Kindergarten-Mittagessen ihrer Söhne bezahlen muss.