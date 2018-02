Zwar sei ein teilweiser Mangel an Pflegekräften in den deutschen Kliniken unbestritten, so Albrecht, aber es gebe auch einen breiten Konsens, dass die "gegenwärtigen Krankenhaus-Strukturen durch Überkapazitäten und unzureichende Spezialisierung gekennzeichnet sind". Eine "Optimierung der Krankenhaus-Strukturen" werde politisch aber kaum angegangen, kritisiert Albrecht.