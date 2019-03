Lorenz Caffier muss schmunzeln an diesen Stellen. Seit 2006 ist er Innenminister. Zunächst hatte er sich in der ersten SPD-geführten GroKo an den etwas spröden MP Harald Ringstorff gewöhnen müssen, dann an den jovialen Ministerpräsidenten Erwin Sellering. Zu beiden entwickelte er so etwas wie eine Männerfreundschaft. Besonders Sellering hatte ihn machen lassen, war an den Ergebnissen interessiert, nicht an Details. Und jetzt muss er einer ehrgeizigen Kabinettschefin folgen, die nachfragt, sich einmischt, Zuständigkeiten an sich zieht. Und die, 20 Jahre jünger als er, seine Tochter sein könnte.