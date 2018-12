Die Niedersachsen-SPD will in die Große Koalition.

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die SPD in Niedersachsen hat der Koalitionsvereinbarung mit der CDU auf einem Parteitag mit großer Mehrheit zugestimmt. "Ich empfinde dieses Ergebnis als Vertrauensvorschuss", sagte der SPD-Landeschef und Ministerpräsident Stephan Weil in Hannover.



Weil hatte zuvor für das Bündnis mit der CDU geworben. Alle zentralen Vorhaben, die die Sozialdemokraten sich vorgenommen hätten, fänden sich im Koalitionsvertrag wieder, sagte Weil. Am Montag muss noch der kleine Parteitag der CDU entscheiden.