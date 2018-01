Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer glaubt an eine erneute GroKo. Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer rechnet mit der Zustimmung des SPD-Parteitages zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen von Union und Sozialdemokraten. Er erwarte "ein klares Votum für Koalitionsverhandlungen", sagte Seehofer der "Bild am Sonntag" mit Blick auf den entscheidenden SPD-Parteitag in Bonn.



Die Gespräche könnten in den ersten Februartagen abgeschlossen werden. "Dann folgt der SPD-Mitgliederentscheid. Die neue Regierung kann dann in der ersten Märzhälfte vereidigt werden."