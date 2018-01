SPD-Fraktionschefin Nahles findet das Sondierungsergebnis fair. Quelle: Soeren Stache/dpa

Nach der Einigung mit der Unionsspitze versucht die SPD-Führung, ihre Basis für den Kurs in Richtung Große Koalition zu gewinnen. Die Vize-Vorsitzenden Malu Dreyer und Olaf Scholz und Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles werben dafür, dass der SPD-Parteitag am 21. Januar das Sondierungsergebnis akzeptiert und Koalitionsverhandlungen zustimmt.



Auch die CSU schlug werbende Töne an. "Beide Seiten haben Punkte gemacht", sagte Generalsekretär Andreas Scheuer der "Passauer Neuen Presse".