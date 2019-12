heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

Die neuen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans haben in einem Interview mit der ZDF-Sendung "Berlin direkt" versöhnliche Signale in Richtung Union gesendet. Zwar müsse man bei Themen wie dem Klima noch mehr erreichen als bisher, sagt SPD-Chef Walter-Borjans. Er ergänzt aber: "Ich glaube, wir werden weiterkommen."



Auch die Co-Chefin Saskia Esken sendet in dem Interview Entspannungssignale Richtung Union: "Man darf positiv gestimmt in die Gespräche gehen", sagt sie.