Andrea Nahles bei der Basis in Kamen. Quelle: Ina Fassbender/dpa

Die SPD-Spitze glaubt nach den ersten Konferenzen mit der Basis fest an eine Zustimmung der Mitglieder zum Koalitionsvertrag. "Die Anerkennung, dass wir gut verhandelt haben, ist spürbar", sagte die designierte SPD-Chefin Andrea Nahles.



Kritik aus der Partei, dass sie nicht mit Gegnern der Koalition auftrete, wies Nahles zurück: "Die GroKo-Gegner kommen nicht zu kurz." Die SPD-Mitglieder können per Briefwahl abstimmen. Am 4. März soll das Ergebnis verkündet werden.