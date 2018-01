Die Vorzeichen sind also ungewiss. Bundestag und französische Nationalversammlung kommen am Montag zu Sondersitzungen zusammen. Beim 50. Geburtstag des Freundschaftsvertrags hatte es eine Reihe von Feierlichkeiten in Berlin gegeben, Merkel und Macrons Amtsvorgänger François Hollande traten damals gemeinsam auf. Französische Parlamentarier kommen nun nach Berlin, deutsche Abgeordnete fliegen nach Paris, nur die AfD hat ihre Teilnahme an der symbolischen Geste abgesagt.



Und die Parlamente machen Druck. In einer gemeinsamen Resolution fordern sie von den beiden Regierungen genau das: einen neuen Élysée-Vertrag. Damit nehmen die Volksvertretungen eine Forderung Macrons aus seiner Sorbonne-Rede vom vergangenen September auf. Den neuen Vertrag hätte er am liebsten schon jetzt unterzeichnet, aber wegen der Regierungsbildung in Berlin wurde daraus nichts. Nun muss es also eine Nummer kleiner gehen.