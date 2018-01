20. November: Die Unterhändler tagen nahezu täglich. Sie treffen sich in großer Runde, in Arbeitsgruppen. Immer wieder gibt es Bilder vom Balkon des Gebäudes der Parlamentarischen Gesellschaft, die wahlweise Einigkeit oder ernsthaftes Ringen um Positionen demonstrieren sollen. Für den 16. November ist die so genannte Nacht der langen Messer angesetzt, in der alle noch offenen Punkte beraten werden sollen. Die Knackpunkte: Klimapolitik und Familiennachzug von Bürgerkriegsflüchtlingen. Die Verhandler gehen in die Verlängerung: Endgültig soll am 19. November der Deckel drauf gemacht werden. Kurz nach Mitternacht geht die FDP vor die Presse und lässt die Verhandlungen platzen. "Es ist besser, nicht zu regieren als falsch zu regieren", sagt FDP-Parteichef Christian Lindner.