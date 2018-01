Bei Familien, Kinder, Bildung bekommt jeder etwas. Die CDU ihre Erhöhung des Kindergelds von 25 Euro pro Monat - allerdings in zwei Teilschritten und nicht sofort: zum Juli 2019 und Januar 2021 um je 15 Euro. Grundschulkinder haben, wie es die SPD wollte, einen Gesetzanspruch auf einen Ganztagsschulplatz. In Kitas und Universitäten wird zwar kräftig investiert - zwei Milliarden Euro in die Ganztagsbetreuung, 3,5 Milliarden Euro in Kitas und für Kindergelderhöhung, eine Milliarden in Reform des BaföG – das Abschaffung des Kooperationsverbots kommt aber nicht. Dagegen hatte sich vor allem Bayern gewehrt. Trotzdem soll es künftig dem Bund möglich sein, in die Schulen zu investieren. Wie bei den Kommunen soll das über einen "nationalen Bildungsrat" und eine Grundgesetzänderung möglich werden. Die Abschaffung aller Gebühren von der Kita bis zu Uni konnte die SPD nicht durchsetzen.