Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht hat Union und SPD vorgeworfen, in einer neuen Großen Koalition die soziale Ungerechtigkeit im Land zementieren zu wollen. "Es soll also alles so weitergehen: Niedriglöhne, unsichere Jobs, Altersarmut", sagte sie.



"Und auf der Gegenseite: sprudelnde Dividenden und wachsende Millionärsvermögen." Noch nicht einmal eine Anhebung des Spitzensteuersatzes habe die SPD durchsetzen können. Eine Vermögenssteuer für Reiche habe sie erst gar nicht gefordert.