Das muss nicht der Beleg mangelnden Interesses sein. Aber es ist wohl Beleg dafür, dass die Menschen sich anderswo informieren über Politik und Politiker. Und dabei hoffentlich nicht auf Desinformation hereinfallen. Die Parteien, vor allem die noch so genannten Volksparteien, müssen endlich begreifen, wie sie Wahlkämpfe effektiv im Netz, in den sozialen Medien führen können. Das leitet sich auch aus der besonderen Funktion für das demokratische Staatswesen her, die den Parteien im Grundgesetz zugewiesen ist.