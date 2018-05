Willy-Brandt-Haus in Berlin. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Spitzengruppe der 15 Unterhändler von CDU, CSU und SPD ist zu ihrer zweiten Verhandlungsrunde zusammengekommen. Bei dem Treffen in der SPD-Zentrale dürfte es um den Kompromiss beim Familiennachzug für Flüchtlinge gehen.



Die Verhandlungen in den Arbeitsgruppen sollen bis Freitag abgeschlossen sein. Am 3. und 4. Februar sollen dann die Ergebnisse durch die Parteiführungen gebilligt werden. Sollte diese kurze Frist nicht ausreichen, sind zwei weitere Puffertage eingeplant.