Jetzt geht es also los. So richtig. Am Freitag starten CDU, CSU und SPD mit Koalitionsverhandlungen, um der Republik eine neue Regierung zu bescheren - geschlagene vier Monate nach der Wahl. Aber Aufbruchstimmung mag sich nicht so recht einstellen. Viele gehen mit einem mulmigen Gefühl in die Verhandlungen, insbesondere bei der SPD.