Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, Jan Korte, erteilte dem Gesetzesentwurf in seiner jetzigen Form eine Absage. "Wir wären nur gesprächsbereit, wenn gleichzeitig endlich die Unternehmensspenden an Parteien verboten würden." Solche Bedingungen stellte Linken-Bundesgeschäftsführer Harald Wolf zunächst nicht. "Wir freuen uns natürlich immer über Mehreinnahmen", sagte Wolf der "Mitteldeutschen Zeitung". "Aber man muss auch gucken, dass es sachlich gerechtfertigt ist." Notwendig sei jetzt eine "kritische Prüfung" des Entwurfs der großen Koalition.



Die AfD lehnte das Vorhaben dagegen ab. "Der Gesetzesantrag ist nichts anderes als ein weiterer Versuch der etablierten Parteien, sich die Taschen mit Steuergeldern zu füllen", erklärte der AfD-Abgeordnete Albrecht Glaser. "Wir lehnen eine Ausweitung der Parteienfinanzierung jenseits eines Kaufkraftausgleichs strikt ab." Die Parteien in Deutschland finanzieren sich aus eigenen Mitteln wie Mitgliedsbeiträgen sowie aus Spenden und staatlichen Zuschüssen. Für die Zuschüsse gilt seit einer Reform seit dem Jahr 2013 eine absolute Obergrenze, deren Anstieg sich an einem von Statistischen Bundesamt festgelegten Preisanstieg orientiert. Zuletzt gab Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) im April dementsprechend einen Anstieg der Parteienfinanzierung um 2,2 Prozent auf rund 165 Millionen Euro bekannt.