Dabei hatten sich Unionspolitiker und Sozialdemokraten gegenseitig in den letzten Tagen vorgeworfen diese Koalition in Wahrheit gar nicht zu wollen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt will keine Koalition aus "der sozialistischen Mottenkiste der SPD" und SPD-Vize Ralf Stegner gab in einem Interview zu Protokoll: "Ich selbst bin sehr skeptisch, was eine große Koalition angeht. Diese Skepsis teilen viele in der SPD." Dazu gehört vor allem der mächtige SPD Landesverband NRW.