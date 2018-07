Als Innenminister wird Seehofer jetzt verantwortlich für die Migrationspolitik in Deutschland und damit zuständig für das zentrale Politikfeld der CSU der letzten Jahre. Schon in den Verhandlungen mit der SPD hatte die CSU eine harte Linie gefahren. Und tatsächlich sind die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag sehr nahe am sogenannten "Regelwerk", in dem die Unionsparteien ihre Position in der Migrationspolitik festgezogen hatte: eine Obergrenze – die nicht so heißen darf – von 180.000 bis 220.000 Flüchtlinge pro Jahr, eine Begrenzung des Familiennachzuges auf nur noch 1.000 Personen pro Monat und eine Härtefall-Regelung, die bei näherer Betrachtung kaum kosmetischen Wert hat.