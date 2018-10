Nato-Großübung in Norwegen. Quelle: Kevin Schrief/Bundeswehr/dpa

Die Nato hat ihr größtes Manöver seit Ende des Kalten Krieges gestartet. 50.000 Soldaten aus 29 Nato-Staaten sowie aus Finnland und Schweden sind im Einsatz. Sie üben zwei Wochen lang in Norwegen.



Im Einsatz sind 10. 000 Fahrzeuge sowie mehr als 300 Kampfflugzeuge, Hubschrauber und Schiffe. Ziel des Manövers ist ein Signal an Russland. Die Bundeswehr stellt 10.000 Soldaten. Russlands Präsident Wladimir Putin kündigte unterdessen eine weitere Modernisierung von Armee und Flotte an.