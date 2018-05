"Da kommen wahrscheinlich zwei Themen zusammen", vermutet Christoph Schalast, Experte für Firmenzusammenschlüsse und Übernahmen an der Frankfurt School of Finance and Management. "Ein Liquiditätsproblem, weil die Zinsen steigen. Und hinzu kommt die chinesische Strategie der Entschuldung". Denn die Schulden von Unternehmen in China sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen - nun versucht die Regierung dieses Risiko zu verkleinern.