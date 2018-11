Polizisten suchen auf der ICE-Strecke die Schienen ab. Quelle: Daniel Karmann/dpa

Auf der ICE-Strecke zwischen Nürnberg und München hatten Unbekannte ein Stahlseil über die Gleise gespannt. Jetzt haben mehr als 150 Polizisten die Gleise am Tatort bei Allersberg abgesucht. Es seien einige Gegenstände sichergestellt worden, hieß es vom bayerischen Landeskriminalamt. Diese sollen nun genauer untersucht werden.



Die Ermittlungen gehen auch in Richtung Terrorismus und Extremismus. In der Nähe des Tatorts war ein Drohschreiben in arabischer Sprache entdeckt worden.