Auch in diesem Jahr ist die Polizei bei der 1. Mai-Demo vor Ort. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Die Berliner Polizei wappnet sich gegen mögliche Gewaltausbrüche von Linksextremisten am Abend des 1. Mai. Rund um den Feiertag werden 5.300 Polizisten aus Berlin, neun anderen Bundesländern und von der Bundespolizei im Einsatz sein. Auch in Hamburg hat die Polizei ein wachsames Auge auf die extremen Linken.



Laut GdP sind rund um den 1. Mai bundesweit Zehntausende Polizisten im Einsatz. Größere Polizeieinsätze erwartet die GdP neben Berlin auch in Hamburg, Bremen, Sachsen und Thüringen.