Laugengebäck läuft über eine Produktionslinie im Werk. Archivbild

Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB

Der Brezelbäcker Ditsch erweitert seine Produktion. Das Unternehmen nimmt in seinem sachsen-anhaltischen Werk eine neue Produktionslinie in Betrieb, sagte ein Sprecher. Dort sollen 20.000 Aufback-Brezeln pro Stunde vom Band laufen.



Nächstes Jahr sollen die Kapazitäten nochmals erhöht werden. Die entsprechenden Aufträge seien schon in den Büchern. Brezeln und Laugengebäck seien derzeit sehr gefragt. Ditsch ist vielen vor allem durch seine Filialen in Innenstädten und an Bahnhöfen bekannt.