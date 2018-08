Eine Rauchwolke verdunkelt Teile des Himmels über der Akropolis. Quelle: Theodora Tongas/AP/dpa

Bei extremer Trockenheit und starken Winden ist ein Waldbrand nahe dem griechischen Ferienort Kinetta außer Kontrolle geraten. Das Feuer ist so groß, dass dicke Rauchwolken das rund 40 Kilometer östlich gelegene Athen erreichten und die Sonne verdunkelten.



Viele Einwohner flüchteten in Panik aus ihren Häusern. Die Feuerwehr versucht auch mit Löschflugzeugen die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Derzeit herrschen in Griechenland Temperaturen um die 40 Grad Celsius.