Eine Gasexplosion soll die Brandursache sein. Quelle: Uncredited/Sao Paulo Fire Department/AP/dpa

Ein brennendes Hochhaus ist in der Nacht in der brasilianischen Millionenmetropole Sao Paulo eingestürzt. Laut Medienberichten kam mindestens ein Mensch ums Leben, vier weitere wurden vermisst. Die Feuerwehr war mit rund 160 Einsatzkräften und 57 Fahrzeugen am Brandort.



Das Feuer soll durch eine Gasexplosion ausgelöst worden sein, berichtete der Sender Radio Bandnews FM. Es handele sich um ein mehr als 20-stöckiges Gebäude, in dem sich obdachlose Hausbesetzer einquartiert hätten.