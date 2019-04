Die Kathedrale Notre-Dame nach dem Brand.

Quelle: Christian Böhmer/dpa

Das Feuer in der Pariser Kathedrale Notre-Dame ist komplett gelöscht. "Das ganze Feuer ist aus", sagte der Sprecher der Feuerwehr, Gabriel Plus. Nun beginne die Phase der Begutachtung.



Das Feuer war am Montagabend ausgebrochen und verwüstete den Sakralbau im Herzen der französischen Hauptstadt. Der Dachstuhl stand zwischenzeitlich lichterloh in Flammen. Über Stunden schlugen Flammen in den Pariser Himmel. Zahlreiche Pariser eilten zum Ort der Brandkatastrophe.