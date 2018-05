Dichter Rauch stand am Samstag über dem Europapark Rust. Quelle: Joost Derijck/dpa

Der Großbrand im Europa-Park Rust ist gelöscht. Derzeit würden noch letzte Glutnester gelöscht und die betroffenen Bereiche aufgeräumt, sagte ein Polizeisprecher in Rust. Die Brandursache und die Höhe des Schadens seien noch unklar. Trotz des Großbrandes öffnet der Europa-Park an diesem Sonntag wie gewohnt.



In einer Lagerhalle auf der Anlage war am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten wurden nach Polizeiangaben drei Feuerwehrmänner leicht verletzt.