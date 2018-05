Eine schwarze Rauchsäule stand am Samstag über dem Europapark. Quelle: Christine Gertler/dpa

Bei einem Großbrand im Europa-Park Rust sind mindestens drei Feuerwehrleute leicht verletzt worden. Sie hätten unter anderem Rauchvergiftungen erlitten, teilte die Polizei mit. Besucher und Mitarbeiter wurden wohl nicht verletzt.



Nach Angaben des Freizeitparks war das Feuer am Samstagabend in einer Lagerhalle ausgebrochen und hatte dann auf die Attraktion "Die Piraten von Batavia" übergegriffen. Trotz des Großbrandes will der Freizeitpark bereits an diesem Sonntag wieder öffnen.