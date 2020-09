Eine junge Frau hält ein Tampon in der Hand. Archivbild

Quelle: Federico Gambarini/dpa

Die "Tampon-Steuer" wird Medienberichten zufolge in Großbritannien abgeschafft. Auf Hygieneartikel soll demnach künftig keine Mehrwertsteuer mehr erhoben werden, so dass Tampons oder Binden billiger werden.



Damit will das Land die sogenannte Perioden-Armut bekämpfen: Viele Mädchen und Frauen haben nicht genug Geld für solche Artikel während ihrer Periode. Die Maßnahme soll am 1. Januar 2021 in Kraft treten. In Deutschland war zum Jahreswechsel die Mehrwertsteuer auf Menstruationsprodukte gesenkt worden.