Die britische Regierung will in den nächsten Tagen eine Reihe von "detaillierten Positionspapieren" für die Brexit-Verhandlungen veröffentlichen. "Unternehmen und Bürger in Großbritannien und der EU wollen Fortschritt in den Gesprächen sehen", hieß es in einer Stellungnahme des Brexit-Ministeriums Großbritanniens. Bei bisherigen Verhandlungsfragen seien bereits Fortschritte erzielt worden und deshalb sei das Land bereit, die Aussprachen bis zum EU-Gipfel im Oktober auszuweiten.