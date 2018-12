Dazu hat der Brexit ein völlig vergiftetes politisches Klima geschaffen und eine verstörende Debatten-Kultur im Land, das berühmt ist für seinen Pragmatismus. Ein zweites Referendum wird das nicht heilen, aber es ist die beste der schlimmen Alternativen. Redakteur Ian Dunt

Die Reaktion im verregneten London lautet bei den meisten: "Oh bitte, nicht noch mehr Brexit. Warum hört das nicht auf?" Was sich sogar in den letzten Umfragen wie der des Meinungsforschungs-Instituts you.gov niederschlägt. 49 Prozent der Befragten halten den Brexit mittlerweile für einen Fehler. 38 Prozent wollen den Austritt weiterhin. Die Brexit-Gegner so weit vorne, das ist neu.



Doch viel entscheidender für die Premierministerin, die auf Druck aus der Bevölkerung auf die Abgeordneten setzt: Die Menschen sind Brexit-müde. Also besser ihr Deal, als von vorne anzufangen, das ist ein Gedanke in vielen Köpfen. Das lässt sich schwer in Zahlen ausdrücken. Egal mit wem man spricht, auf der Straße, am Telefon, mit Nachbarn – irgendwann spricht man über den Brexit, und egal wie die Leute dazu stehen, eins hört man fast unisono: "Ich kann es nicht mehr hören, egal wie wichtig es ist!"