Die Vertrauensabstimmung gegen die britische Regierungschefin Theresa May kündigte der Chef der britischen Labour-Opposition an, weil die konservative Premierministerin sich erneut geweigert hatte, das Parlament noch vor Weihnachten über das Brexit-Abkommen mit der EU entscheiden zu lassen. May hatte zuvor eine Abstimmung über den Brexit-Deal in der dritten Januar-Woche angekündigt.