May allerdings hofft auf genau das Gegenteil, nämlich ein Wunder. Sie scheint zu denken, dass ihre Partei nach erheblichen Verlusten bei den EU-Wahlen zu der Erkenntnis kommt, dass sie an weiterem Chaos kein Interesse haben kann. Dass Wahlen, die höchstwahrscheinlich bald auf ihren Rücktritt folgen würden, die Opposition an die Macht bringen würde und dass die einzige Rettung für die Tories darin liegt, ihren Deal zu akzeptieren. Das wäre ein weiteres absurdes Ergebnis dieser EU-Wahlen in Großbritannien: dabei zu helfen, den Brexit zu liefern.



Tatsächlich wettet darauf in Westminster kaum jemand. Vielmehr scheinen die Chancen auf einen ungeordneten Brexit zu steigen. Denn wenn es bis zum 31. Oktober keine Einigung gibt und die EU keine Hoffnung mehr hat, dass Großbritannien sich in absehbarer Zeit berappelt, garantiert Brüssel vielleicht wirklich keine weitere Verlängerung. Dann müsste der Brexit-Prozess abgebrochen werden oder Ende Oktober wäre Schluss. Und der harte Crash, den London und Brüssel seit dem Referendum zu verhindern suchten, Wirklichkeit.