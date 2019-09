Der britische Premierminister Boris Johnson will am 15. Oktober ein neues Parlament wählen lassen, sollten ihm die Abgeordneten per Gesetz den Weg zu einem Brexit ohne Deal versperren. Das sagte Johnson am Mittwoch in einer lebhaften Fragestunde des Unterhauses. Der Premier ist auf die Zustimmung der Opposition angewiesen, um eine Neuwahl auszulösen. Denn dafür ist eine Zweidrittelmehrheit im Parlament nötig.