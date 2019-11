Fernsehdebatten vor Wahlen sind ein relativ neues Phänomen in der britischen Politik. So war es das erste Mal, dass sich ein Premier und sein wichtigster Herausforderer in einem solchen Duell gegenüberstanden. Im letzten Wahlkampf 2017 hatte die damalige Amtsinhaberin Theresa May einen Auftritt in diesem Format abgelehnt, was zu ihrem Ruf als schwache Wahlkämpferin beitrug. Der Urnengang geriet dann zu einem Debakel für die Konservativen, die ihre Mehrheit im Parlament einbüßten.