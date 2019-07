Großbritannien mahnt China zu Hongkong-Protesten. Archivbild

Quelle: -/kyodo/dpa

Die Regierung in London hat China aufgefordert, die Proteste in der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong nicht als "Vorwand für Unterdrückung" auszunutzen. "Wir sind sehr besorgt über die Gewalt, die wir auf allen Seiten während der Proteste gesehen haben", sagte ein Regierungssprecher.



Die Behörden müssten die Furcht der Menschen ernstnehmen, dass ihre Grundfreiheiten angegriffen würden. Bei den Protesten am 22. Jahrestag der Rückgabe der Kronkolonie war es zu Ausschreitungen gekommen.