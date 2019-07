Minigolf-Fans können künftig auch in einer Kathedrale in Großbritannien ihrem Hobby frönen. Die Bahn erstreckt sich über das Hauptschiff der Rochester Cathedral.



Man hoffe, dass "Besucher über die Brücken nachdenken, die in ihren eigenen Leben und in unserer heutigen Welt gebaut werden müssen". Das sagte die Pfarrerin der Kirche, Rachel Phillips, mit Blick auf die vielen Brücken in dem Parcours. Gespielt werden kann den ganzen August, jedoch nicht, wenn Messen abgehalten werden.