Großbritannien hat sich in der Diskussion um eine Militärmission am Persischen Golf offenbar gegen eine rein europäische Lösung entschieden. London wolle sich angesichts der Spannungen mit dem Iran einer "internationalen maritimen Sicherheitsmission" der USA in der Golfregion anschließen, teilte der britische Außenminister Dominic Raab jetzt mit. Die Mission solle Handelsschiffe in der Straße von Hormus schützen. Die Bundesregierung lehnte eine Beteiligung an einer US-Mission erneut ab.