Lutz Bachmann (Pegida) durfte nicht nach Großbritannien. Quelle: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Die britischen Behörden haben dem Wortführer der islamfeindlichen Pegida-Bewegung die Einreise nach Großbritannien verweigert. Das bestätigte das Innenministerium in London. Demnach wurde Lutz Bachmann am Flughafen Stansted abgewiesen und zurück nach Deutschland gebracht.



Seine Anwesenheit in Großbritannien sei "dem Allgemeinwohl nicht förderlich", hieß es. Bachmann postete auf seinem Facebook-Konto mehrere Videos aus einem Abschiebezentrum, in dem er offenbar die Nacht verbringen musste.