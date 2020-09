Arbeiter beseitigen einen umgestürzten Baum von einer Straße.

Quelle: Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Das Orkantief "Ciara" hat in Teilen Europas zu Stromausfällen und Verkehrsbehinderungen geführt. Besonders schwer wurde Großbritannien mit Starkregen und Böen von bis zu 150 Stundenkilometern getroffen. Das in Deutschland "Sabine" genannte Sturmtief wirbelte auch den Flugverkehr in mehreren Ländern durcheinander.



In Großbritannien fiel in mehr als 90.000 Haushalten der Strom aus. In Schottland wurden drei Menschen verletzt, als das Dach einer Kneipe teilweise einstürzte.