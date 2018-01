Diana Zimmermann, ZDF-Studio London Quelle: ZDF

Die nun erkennbare besteht im Wesentlichen darin, die Dinge so zu belassen, wie sie sind. Die jüngsten EU-Regeln zum Datenschutz und Datenaustausch sollen in nationales Recht überführt werden. In Großbritannien und der EU produzierte Waren und Dienstleistungen sollen auch nach dem Brexit auf beiden Seiten verfügbar bleiben, sogar die Rechtsprechung des EuGH - ein Dorn in den Augen der Brexiteers - wird wohl noch für lange Zeit richtungsweisend bleiben. Der harte Brexit ist abgesagt.