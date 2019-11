Die britischen EU-Parteien bündeln ihre Kräfte. Arhcivbild.

Vor der Parlamentswahl in Großbritannien haben die proeuropäischen Liberaldemokraten ein Bündnis mit zwei anderen Parteien geschlossen. In 60 Wahlkreisen in England und Wales wollen sich LibDems, Grüne und die walisische Plaid Cymru nicht gegenseitig Konkurrenz machen.



Vielmehr wollen sie bei der Wahl am 12. Dezember gemeinsam den Pro-EU-Kandidaten unterstützen, dem jeweils die besten Chancen gegen die Konservativen und Labour eingeräumt werden. Insgesamt gibt es 650 Wahlkreise.