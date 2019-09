Am frühen Abend sollte auch das Kabinett zu einer außerordentlichen Sitzung zusammenkommen. Dies befeuerte Spekulationen, Johnson könnte vorgezogene Neuwahlen in die Wege leiten. Gegner eines ungeregelten EU-Austritts wollen Johnson per Gesetz dazu zwingen, notfalls eine erneute Verschiebung des EU-Austritts zu beantragen, sollte nicht rechtzeitig bis Ende der Brexit-Frist am 31. Oktober eine Einigung mit Brüssel zustande kommen. Johnson betonte aber in einem Statement am Abend: "Ich will keine Neuwahl. Sie wollen keine Neuwahl." Er wolle einen Deal - und dafür sollten nun alle Parlamentarier mit der Regierung zusammenarbeiten.