Boris Johnson verkündete kurz nach seinem Amtsantritt, dass seine Regierung rund 1,8 Milliarden Pfund (umgerechnet rund 1,95 Milliarden Euro) in 20 Krankenhäuser investieren will. Diese Investition reicht aber kaum für diese Kliniken. "Mit diesem Geld bekommt man die Krankenhäuser noch nicht einmal auf den aktuellen Stand. Die Hälfte dieses Geldes dient erst einmal dazu, die größten Gefahren zu reduzieren. Die aktuelle Situation ist wirklich brisant", sagt Mark Dayan.



"Geld allein löst keine politischen Probleme", betont auch Professor Anthony Justin Travers. Er lehrt an der renommierten London School of Economics und berät Politiker. "Die Wahrheit ist auch, dass die Ursache des aktuellen Problems komplizierter ist als die Sparmaßnahmen." Er sieht die Probleme auf gesellschaftspolitischer Ebene: "Das Vereinigte Königreich ist in einem dauerhaften Kampf. Man möchte die Sozialpolitik Schwedens gepaart mit der Steuerpolitik der Vereinigten Staaten."