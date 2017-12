Mittagessen bei der Kanzlerin, Händeschütteln am Brandenburger Tor und später ein Besuch im Plattenbau-Viertel: Der britische Prinz William und seine Frau Kate haben am Mittwoch ihre Deutschland-Visite mit einer Charme-Offensive in Berlin gestartet. Zur ersten Familienreise des Royal-Paars durch Deutschland nach dem Brexit-Votum landeten der Queen-Enkel und die Herzogin von Cambridge mit den Kindern George (3) und Charlotte (2) auf dem Flughafen Tegel. Sie kamen aus Polen. Weitere Stationen des Besuchs sind am Donnerstag und Freitag Heidelberg und Hamburg.