Tausende demonstrieren in Madrid für die Einheit des Landes Quelle: Thomas Müller/dpa

Mehrere Tausend Menschen haben in Madrid für die Einheit des Landes demonstriert. In die Fahnen Spaniens gehüllt oder fahnenschwenkend riefen sie "Es lebe Spanien", aber auch "Es lebe Katalonien". Die Kundgebung fand auf der zentralen Plaza Colon statt.



Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte am frühen Samstagmorgen die Amtsgeschäfte des abgesetzten katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont übernommen. Am 21. Dezember soll es in Katalonien Neuwahlen geben.